По версии следствия, схема началась со смс о взломе аккаунта на одном из официальных порталов. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сервиса поддержки: под предлогом защиты сбережений от «списания мошенниками» он убедил ростовчанку открыть счет в другом банке и перевести туда накопления.