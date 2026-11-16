Ростовчанка лишилась 4,9 млн рублей, поверив лже-сотруднику сервиса
В Ростове-на-Дону полиция расследует хищение почти 5 млн руб. у 58-летней местной жительницы — возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, схема началась со смс о взломе аккаунта на одном из официальных порталов. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сервиса поддержки: под предлогом защиты сбережений от «списания мошенниками» он убедил ростовчанку открыть счет в другом банке и перевести туда накопления.
Далее аферист назначил очную передачу денег. Потерпевшая трижды снимала крупные суммы и вручала их злоумышленнику: 1 млн руб., затем 2,6 млн и в завершение еще 1,3 млн руб. После получения последнего транша собеседник перестал выходить на связь. Совокупный ущерб — 4,9 млн руб.
Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников схемы и всех обстоятельств преступления.