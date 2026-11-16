Дагестанку будут судить за незадекларированные ювелирные изделия на 6 млн рублей

По версии следствия, женщина закупила за рубежом 12 украшений из золотых сплавов с драгоценными камнями, рыночная стоимость которых превысила 6 млн руб. Затем она прилетела в международный аэропорт Махачкала и, минуя обязательное декларирование, провезла ценности через таможенную границу Евразийского экономического союза.