Дагестанку будут судить за незадекларированные ювелирные изделия на 6 млн рублей
В Дагестане суд рассмотрит дело о контрабанде драгоценностей: Махачкалинская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 42-летней жительницы республики. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, женщина закупила за рубежом 12 украшений из золотых сплавов с драгоценными камнями, рыночная стоимость которых превысила 6 млн руб. Затем она прилетела в международный аэропорт Махачкала и, минуя обязательное декларирование, провезла ценности через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.