Корпоративные новости на “Ъ FM”
Мобильный интернет чаще всего ускоряют в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее следуют Якутия, Красноярский край и Самарская область. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона по итогам первого месяца работы новой линейки опций «Мега5G». Они позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. На опцию «Мега5G Турбо», которая временно увеличивает скорость мобильного интернета в два раза, пришлось более четверти всех активаций.
Мосбиржа 30 декабря проведет делистинг акций «Евротранса» — владельца АЗС «Трасса», — а также прекратит торги облигациями компании. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Трудности с выплатами купонов по облигациям начались у компании еще в марте 2026-го. Через полгода «Евротранс» допустил фактический дефолт по всем выпускам долговых бумаг. В октябре текущего года Сбер подал иск о банкротстве компании, его признали обоснованным. Через месяц сеть АЗС «Трасса» официально прекратила работу.
BMW X5 нового поколения начали продавать в России раньше, чем в Германии, выяснил Autonews. На родине бренда в свободной продаже новинка появится только 28 ноября 2026 года. Тогда же автомобили начнут предлагать во Франции, Италии, Австрии и других странах. Цены на X5 у российских дилеров начинаются от 19 млн руб. На остальных рынках модель стоит дешевле: в Европе — от 8 млн 700 тыс. руб., а в США — от 6,5 млн руб.