Мобильный интернет чаще всего ускоряют в Москве, Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее следуют Якутия, Красноярский край и Самарская область. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона по итогам первого месяца работы новой линейки опций «Мега5G». Они позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. На опцию «Мега5G Турбо», которая временно увеличивает скорость мобильного интернета в два раза, пришлось более четверти всех активаций.