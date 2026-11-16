На Ставрополье осужден подрядчик, завысивший смету капремонта школы искусств
Буденновский городской суд приговорил руководителя строительной компании к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима за мошенничество при капремонте детской школы искусств — помимо срока, осужденному назначен штраф в 200 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
Как установило следствие, подрядчик, отвечавший за капитальный ремонт учреждения, отступил от проектно-сметной документации: в дело шли материалы бюджетной ценовой категории вместо предусмотренных заказчиком. При этом в актах выполненных работ фигурировали заведомо недостоверные сведения о видах и объемах проделанного.
Ущерб, нанесенный школе искусств, суд оценил в более чем 4,4 млн руб. Гражданский иск о взыскании этой суммы с осужденного в пользу потерпевшего удовлетворен полностью. Приговор в законную силу пока не вступил.