При выборе нутрициолога жители региона чаще всего обращают внимание на индивидуальный подход к рациону и привычкам (52%), а также на умение мотивировать (36%). Для 31% важно, чтобы специалист регулярно повышал квалификацию, для 28% — чтобы он помогал справляться с трудностями без критики за ошибки. Положительные отзывы и высокий рейтинг имеют значение для 21% участников опроса. В среднем за одну консультацию с нутрициологом респонденты готовы заплатить 2,4 тыс. руб.