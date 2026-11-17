Исследование: 8 из 10 жителей Кубани поставили себе ЗОЖ-цели на 2027 год
Восемь из десяти опрошенных жителей Краснодарского края поставили себе цели на 2027 год, связанные со здоровым образом жизни. Такие данные приводит «Авито Услуги» по итогам исследования, проведенного среди жителей региона (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).
Среди наиболее популярных планов — корректировка веса: об этом сообщили 33% респондентов. Еще 29% намерены изменить пищевые привычки, в том числе сократить потребление сладкого и газировки, 26% хотят питаться правильнее. Примерно столько же опрошенных планируют больше двигаться — заниматься в спортзале, танцами, йогой или делать зарядку. Поддерживать текущую физическую форму намерены 17%.
Главными препятствиями для изменения рациона жители края назвали сложившиеся пищевые привычки (46%), нехватку свободного времени (32%) и стресс (25%). Еще 20% отметили, что им мешают слишком жесткие ограничения и перфекционизм, 17% — завышенные ожидания от результата.
Среди респондентов, которые хотели бы изменить повседневные привычки, 34% планируют увеличить физическую активность, а 29% — сделать занятия спортом регулярными. Кроме того, 31% считают, что пьют недостаточно воды, 26% хотели бы отказаться от переедания, а 23% — от хаотичных перекусов вместо полноценных приемов пищи.
Возможность обратиться к специалисту по питанию рассматривают 39% опрошенных, поставивших себе ЗОЖ-цели. Еще 17% уже пользовались такими услугами: около 8% консультировались один-два раза, примерно столько же обращаются к специалистам периодически.
При выборе нутрициолога жители региона чаще всего обращают внимание на индивидуальный подход к рациону и привычкам (52%), а также на умение мотивировать (36%). Для 31% важно, чтобы специалист регулярно повышал квалификацию, для 28% — чтобы он помогал справляться с трудностями без критики за ошибки. Положительные отзывы и высокий рейтинг имеют значение для 21% участников опроса. В среднем за одну консультацию с нутрициологом респонденты готовы заплатить 2,4 тыс. руб.
В опросе «Авито Услуг» приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проводилось среди жителей городов-миллионников, крупных городов и небольших населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял 11-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Кубань набрала 67,6 балла. При составлении рейтинга учитывались девять показателей, в том числе потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании.