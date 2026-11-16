«Россети Тюмень» получили от Минэнерго России паспорт готовности к работе в отопительный сезон

Для отработки действий оперативного персонала при ликвидации нарушений в условиях низких температур и повышенных нагрузок прошли десятки тренировок и инструктажей, в том числе с участием местных органов власти, локальных сетевых организаций и экстренных служб. К устранению возможных последствий нештатных ситуаций готовы 200 бригад «Россети Тюмень» в составе 921 специалиста и 416 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,7 МВт.