«Россети Тюмень» получили от Минэнерго России паспорт готовности к работе в отопительный сезон
«Россети Тюмень» получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов от Министерства энергетики Российской Федерации. Документ подтверждает выполнение компанией всех технических мероприятий для успешного прохождения периода максимальных нагрузок на энергосистему. На подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду энергетики направили свыше 6 млрд рублей.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Роман Лебедев подчеркнул, что все технические мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения жителей Тюменского макрорегиона, выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденными графиками.
В течение года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации провели техническое обслуживание и ремонт свыше 1,4 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) и 528 питающих центров в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Также энергетики расчистили 3,7 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
Для отработки действий оперативного персонала при ликвидации нарушений в условиях низких температур и повышенных нагрузок прошли десятки тренировок и инструктажей, в том числе с участием местных органов власти, локальных сетевых организаций и экстренных служб. К устранению возможных последствий нештатных ситуаций готовы 200 бригад «Россети Тюмень» в составе 921 специалиста и 416 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 86 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 15,7 МВт.
АО «Россети Тюмень»Реклама