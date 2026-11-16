Суд в Дагестане исключил 1,6 га леса из границ арендованного участка
В Хивском районе Дагестана по иску Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры лесному фонду возвратили 1,6 гектара, которые незаконно числились в составе арендованной сельхозземли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как выяснилось в ходе проверки, районная администрация при формировании участка сельхозназначения в границах Межгюльского сельсовета включила в него лесные угодья, после чего передала надел в аренду местному жителю.
Прокурор добился через суд полного удовлетворения требований: судебный акт позволил исключить спорную территорию из границ арендуемого надела и скорректировать сведения в ЕГРН. Ход исполнения решения ведомство держит на контроле.