Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Краснодарском крае по направлению специальной врачебной практики, на 1 октября 2026 года достигло 167. Это на 7,7% больше, чем в начале года, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.