Число субъектов специальной врачебной практики на Кубани выросло на 7,7%
Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Краснодарском крае по направлению специальной врачебной практики, на 1 октября 2026 года достигло 167. Это на 7,7% больше, чем в начале года, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате.
В эту категорию входят 82 юридических лица и филиала, а также 85 индивидуальных предпринимателей. На 1 января в регионе насчитывалось 155 таких субъектов.
В сегменте общей врачебной практики за тот же период число субъектов, напротив, снизилось на 1,5% — с 910 до 896. На 1 октября в категории числились 526 юридических лиц и филиалов и 370 ИП.
Количество субъектов, занимающихся деятельностью больничных организаций, за девять месяцев увеличилось на 4,7% — с 570 до 597. Из них 563 юридических лица и филиала и 34 индивидуальных предпринимателя.
В целом число предприятий, организаций и ИП, зарегистрированных в крае по виду деятельности «Деятельность в области здравоохранения», на 1 октября составило 83 — на 29,1% меньше показателя начала года. За девять месяцев количество таких субъектов сократилось со 117 до 83: юридических лиц и филиалов — с 94 до 62, ИП — с 23 до 21.