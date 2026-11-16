В Севастополе открыли прием заявок на компенсацию затрат на генерирующее оборудование
В Севастополе 16 ноября в 14:30 начнут принимать заявления от физических лиц на компенсацию расходов на приобретение генерирующего оборудования. Жители смогут возместить до 50% его стоимости в пределах установленных лимитов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Максимальная сумма компенсации за бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы составит 70 тыс. руб. За портативные электростанции, в том числе инверторы и аккумуляторы, можно будет получить до 150 тыс. руб., за солнечные электростанции с панелями, инверторами и аккумуляторами — до 200 тыс. руб.
При этом устанавливать генераторы любого типа в многоквартирных домах запрещено по соображениям безопасности. Для таких объектов допускается использование только портативных электростанций и солнечных панелей, уточнил господин Развожаев.
Претендовать на выплату смогут граждане РФ, имеющие право собственности на жилье либо проживающие в нем по договору социального найма или служебного найма. Оборудование должно быть новым, мощностью не более 15 кВт и приобретенным после 26 июня 2026 года у зарегистрированных в России юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Покупка допускается в том числе через маркетплейсы и электронные торговые площадки.
Компенсацию предоставят однократно — на одного собственника, один объект недвижимости и одну единицу оборудования. Если у жилья несколько владельцев, заявление сможет подать только один из них — тот, кто обратится первым. Подать документы разрешается не ранее чем через 15 дней после оплаты покупки.
Заявления принимают до 1 апреля 2027 года исключительно в электронном виде через личный кабинет на региональном портале госуслуг. Жители, у которых нет технической возможности самостоятельно оформить обращение, могут обратиться в любое отделение МФЦ за помощью с доступом к порталу и заполнением формы.
Рассмотрение документов займет до десяти рабочих дней со дня, следующего за регистрацией заявления. Решение о назначении выплаты или отказе примет комиссия в течение пяти рабочих дней. Деньги перечислят на расчетный счет заявителя в течение шести рабочих дней после принятия решения.