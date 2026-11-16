В Севастополе открыли прием заявок на компенсацию затрат на генерирующее оборудование

Претендовать на выплату смогут граждане РФ, имеющие право собственности на жилье либо проживающие в нем по договору социального найма или служебного найма. Оборудование должно быть новым, мощностью не более 15 кВт и приобретенным после 26 июня 2026 года у зарегистрированных в России юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Покупка допускается в том числе через маркетплейсы и электронные торговые площадки.