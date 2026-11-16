Ираклий Блажков: «Продукт должен продавать себя сам»

Ираклий родился в Абхазии. Когда в начале 90-х в республике вспыхнул военный конфликт, семья переехала в Краснодар. С тех пор он живет здесь. Окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Какое-то время на общественных началах работал по специальности в прокуратуре. Затем открыл юридическую контору (к слову, она работает до сих пор). Но быстро понял, что юриспруденция — это не его путь и на этом много не заработать. Решил заниматься тем, что, по его мнению, приносит хорошие деньги,— строительным бизнесом. Строительство — один из столпов экономики любой страны, считает Ираклий.