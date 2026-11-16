Ираклий Блажков: «Продукт должен продавать себя сам»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
КубА Клуб провел 12 ноября в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал девелопер, соучредитель СК «Краснодарин» и сооснователь проекта «Платинум» Ираклий Блажков. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как пришел в строительный бизнес, какие проекты реализует, в чем заключается его философия маркетинга и чем он занимается, помимо строительства.
Ираклий родился в Абхазии. Когда в начале 90-х в республике вспыхнул военный конфликт, семья переехала в Краснодар. С тех пор он живет здесь. Окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. Какое-то время на общественных началах работал по специальности в прокуратуре. Затем открыл юридическую контору (к слову, она работает до сих пор). Но быстро понял, что юриспруденция — это не его путь и на этом много не заработать. Решил заниматься тем, что, по его мнению, приносит хорошие деньги,— строительным бизнесом. Строительство — один из столпов экономики любой страны, считает Ираклий.
Склонность к предпринимательству у него была с детства. Во время школьных каникул подрабатывал на вещевом рынке — продавал вьетнамские кроссовки, признал спикер.
Как вспоминает Ираклий Блажков, вместе с партнером занялся малоэтажным строительством, строил дома на дачных участках в СНТ. В то время при относительно небольших вложениях можно было неплохо зарабатывать, был быстрый оборот денежных средств.
«Мы реализовали ряд проектов малоэтажного строительства в Краснодаре и его пригородах, в Северском районе, а также в Сочи и Геленджике»,— рассказал спикер.
Сегодня компания реализует проект коттеджного поселка на территории Республики Адыгея, в Козете.
«В краснодарской агломерации практически не осталось подходящих земельных участков, где можно строить полноценные коттеджные поселки»,— пояснил Ираклий, почему выбор пал на соседний регион.
«Агломерация Энем—Адыгейск—Козет—Яблоновский — это порядка 200 тыс. человек. По словам риелторов, фокус внимания людей сместился на покупку частных домов. И это реальный факт»,— комментирует Ираклий Блажков.
По его словам, главная философия его и партнеров в том, чтобы «продавать, не продавая».
«Я за продуктовый маркетинг. Продукт должен продавать себя сам. Чтобы человек зашел в поселок, увидел все своими глазами и сам захотел в нем жить. А когда ты навязываешь клиенту продукт, это его будто бы обесценивает. Мне важно не испортить первое впечатление о проекте»,— говорит Ираклий Блажков.
Помимо строительного бизнеса, Ираклий ведет собственный подкаст в интернете, считая это своей социальной миссией.
«В 2021 году я окончил академию коучинга. А в качестве выпускной работы мне нужно было записать коуч-сессию и выложить запись в соцсети. Ролик набрал большое количество просмотров и комментариев. В итоге я стал снимать социальные подкасты, которые приносят людям пользу. Соцсети способны серьезно изменить жизнь»,— резюмировал Ираклий Блажков, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей Куба Клуба.
Справка о КубА Клуб
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
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