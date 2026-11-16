Застройщики Дона сократили закупки стройметалла почти на треть
Строительные компании Ростовской области с начала 2026 года заметно урезали расходы на металлоизделия: объем закупок по итогам десяти месяцев оказался на 26,7% ниже прошлогоднего. Статистику по тендерам площадки «ТендерПро» изучили аналитики для «Ведомости Юг».
Сильнее всего на Дону просела потребность в мачтах освещения — минус 52,9%. Двузначные темпы падения зафиксированы и по другим позициям: закупки двутавровых балок сжались на 29,6%, стальных резервуаров — на 18,2%, труб — на 15,4%, арматуры — на 11,5%. Менее ощутимо сократились приобретения опор линий электропередачи (–7,3%) и стропильных ферм (–6,6%).
В общероссийском раскладе донской регион остается второстепенным игроком: львиная доля конкурсных процедур на строительный металл традиционно сосредоточена в Москве и Подмосковье — на них приходится 21,2% всех закупок с начала года. Далее идут Санкт-Петербург с Ленинградской областью (7%) и Свердловская область (5,3%). Доля Ростовской области — 2,7% совокупного спроса.