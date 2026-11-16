В общероссийском раскладе донской регион остается второстепенным игроком: львиная доля конкурсных процедур на строительный металл традиционно сосредоточена в Москве и Подмосковье — на них приходится 21,2% всех закупок с начала года. Далее идут Санкт-Петербург с Ленинградской областью (7%) и Свердловская область (5,3%). Доля Ростовской области — 2,7% совокупного спроса.