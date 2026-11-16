Курские власти не смогли продать 45% акций местного центра навигационных услуг

По данным Rusprofile, АО «Региональный центр навигационных услуг по Курской области» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности связан с предоставлением услуг по размещению информации. Уставный капитал — 61,6 млн руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2025 году выручка общества упала на 19%, до 18 млн руб. Чистый убыток вырос в шесть раз и составил 4 млн руб. Гендиректор — Эдуард Евглевский. С 2013 года с АО было заключено 126 госконтрактов на 86 млн руб.