Курские власти не смогли продать 45% акций местного центра навигационных услуг
Аукцион по продаже 51,1 тыс. акций АО «Региональный центр навигационных услуг по Курской области» (составляет 45% от уставного капитала общества) был признан несостоявшимся. На торги не подали ни одной заявки. Имущество находится в собственности облправительства. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
Начальная цена составляла 18,7 млн руб. Шаг аукциона — 935 тыс. руб., а размер задатка — 1,87 млн руб. В перечне услуг, предоставляемых центром, указывались мониторинг транспортных средств, обслуживание программного обеспечения автоматизированного рабочего диспетчера, подключение к региональной информационно-навигационной системе (РЦНУ), межсерверный обмен данными, аренда оборудования и прием данных сигналов тревоги.
По данным Rusprofile, АО «Региональный центр навигационных услуг по Курской области» зарегистрировано в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности связан с предоставлением услуг по размещению информации. Уставный капитал — 61,6 млн руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. В 2025 году выручка общества упала на 19%, до 18 млн руб. Чистый убыток вырос в шесть раз и составил 4 млн руб. Гендиректор — Эдуард Евглевский. С 2013 года с АО было заключено 126 госконтрактов на 86 млн руб.
Согласно данным ГИС «Торги», не состоялся также аукцион по продаже 3,3 тыс. акций АО «Газпром газораспределение Курск» (3,83% от уставного капитала общества) из-за отсутствия поданных заявок. Начальная цена составляла 41,1 млн руб., шаг аукциона — 2 млн руб., а размер задатка — 4,1 млн руб. Акции общества находятся в собственности регионального правительства.
В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что не состоялись торги по продаже недостроев в военном городке Липецка за 991 млн руб.