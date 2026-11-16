Оборот крупных ростовских предприятий превысил 2 трлн рублей
Совокупный оборот крупных и средних предприятий донской столицы по итогам января–сентября 2026 года составил около 2 трлн руб., прибавив 3,4% к показателю того же периода годом ранее. Цифры озвучил мэр города Александр Скрябин в интервью «Деловой газете. Юг».
Основным мотором городского хозяйства, по данным мэрии, остается промышленность: отгрузка продукции собственного производства, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на крупных и средних предприятиях выросли за девять месяцев на 7,3%.
Заметную роль в динамике сыграла транспортно-логистическая отрасль — за первое полугодие выручка в сегменте перевозок и складской деятельности прибавила 17,8%. Физический объем спроса в потребсегменте за отчетный период увеличился на 6%.
Сдерживающим фактором, по оценке градоначальника, остаются внешние ограничения. Перестройка логистических маршрутов, санкционное давление и геополитическая обстановка, рассказал Александр Скрябин, затрудняют поставки продукции ростовских производителей, прежде всего на экспортные направления.
Тем не менее антикризисные инструменты господдержки и диалог муниципалитета с инвесторами, подчеркнул он, позволяют экономике города удерживать устойчивость. В Ростове-на-Дону действует стратегия социально-экономического развития до 2035 года, в которой заложены меры по поддержке импортозамещения, развитию логистической инфраструктуры и инноваций.
Отдельной точкой роста мэр назвал креативные индустрии: почти половина участников областного реестра таких компаний сосредоточена в донской столице. Речь идет о предприятиях из сфер дизайна, моды, IT, анимации, архитектуры, гастрономии и искусства.