Тем не менее антикризисные инструменты господдержки и диалог муниципалитета с инвесторами, подчеркнул он, позволяют экономике города удерживать устойчивость. В Ростове-на-Дону действует стратегия социально-экономического развития до 2035 года, в которой заложены меры по поддержке импортозамещения, развитию логистической инфраструктуры и инноваций.