В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.