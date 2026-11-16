Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев по РСБУ составила 14,5 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 14,5 млрд рублей.
Активы банка за указанный период выросли до 809,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) — до 112,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Реклама