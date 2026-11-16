Расторгнуто два контракта на ремонт дорог Челябинска из-за срыва сроков

Подрядчик должен был до 31 июля 2026 года завершить ремонт дорог на улице Кузнецова от Трактовой до Блюхера и Плеханова от Цвиллинга до Российской; на улице Харлова от Игуменки до Гагарина, Агалакова от Гагарина до Барбюса и Вагнера от Агалакова до дома №134Б по Барбюса. Однако компания не соблюдала сроки работ, за что заказчик ее оштрафовал. Кроме того, организация вовремя не предоставила документы для строительного контроля. Подрядчику давали возможность закончить ремонт, но из-за постоянного срыва сроков и ухудшения погоды КДХ решил расторгнуть договор, подчеркивают в комитете. Проведенные работы не будут оплачиваться. Компания частично восстановит нарушенное благоустройство, а дороги останутся в текущем состоянии до нового строительного сезона.