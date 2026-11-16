Расторгнуто два контракта на ремонт дорог Челябинска из-за срыва сроков
Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска расторг два контракта на ремонт дорог с ООО «Капиталстрой» из-за срыва сроков работ. Об этом сообщает пресс-служба отдела мэрии.
Подрядчик должен был до 31 июля 2026 года завершить ремонт дорог на улице Кузнецова от Трактовой до Блюхера и Плеханова от Цвиллинга до Российской; на улице Харлова от Игуменки до Гагарина, Агалакова от Гагарина до Барбюса и Вагнера от Агалакова до дома №134Б по Барбюса. Однако компания не соблюдала сроки работ, за что заказчик ее оштрафовал. Кроме того, организация вовремя не предоставила документы для строительного контроля. Подрядчику давали возможность закончить ремонт, но из-за постоянного срыва сроков и ухудшения погоды КДХ решил расторгнуть договор, подчеркивают в комитете. Проведенные работы не будут оплачиваться. Компания частично восстановит нарушенное благоустройство, а дороги останутся в текущем состоянии до нового строительного сезона.
По данным портала госзакупок, стоимость работ на улице Кузнецова по контракту составляла 125,9 млн руб., на улице Харлова — 83,3 млн руб.
В августе этого года совладельца ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна признали виновным в даче взятки бывшему начальнику ГАИ регионального центра Александру Гайде (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20,1 млн руб.