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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

Дагестан возглавил рейтинг регионов по числу ДТП на железной дороге

Дагестан занял первое место среди регионов Северо-Кавказской железной дороги по числу дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре за десять месяцев 2026 года. В республике зарегистрировали десять ДТП, сообщила пресс-служба СКЖД.
Второе место занял Краснодарский край с восемью происшествиями. Ростовская и Ставропольская области разделили третью позицию — по шесть ДТП. В Кабардино-Балкарии зафиксировали три случая, в Чеченской Республике — два, в Адыгее и Калмыкии — по одному.
Всего на Северо-Кавказской магистрали за январь—октябрь произошло 37 ДТП. В них погибли шесть человек, еще 12 получили травмы.
За этот период железнодорожники выявили 730 нарушений ПДД при пересечении железнодорожной инфраструктуры. В отношении 65 водителей приняли административные меры, включая штрафы и лишение водительских прав.

Авторы

  • Наталья Белоштейн