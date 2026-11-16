Дагестан возглавил рейтинг регионов по числу ДТП на железной дороге

Второе место занял Краснодарский край с восемью происшествиями. Ростовская и Ставропольская области разделили третью позицию — по шесть ДТП. В Кабардино-Балкарии зафиксировали три случая, в Чеченской Республике — два, в Адыгее и Калмыкии — по одному.