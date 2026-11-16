АО «БЭСК» вновь подтвердило свой профессионализм в сфере закупок
2026 год принес Башкирской электросетевой компании очередной успех в федеральном конкурсе «Лидер конкурентных закупок». Компания стала победителем в специальной номинации «За развитие эффективной партнерской экосистемы поставщиков».
Эта награда свидетельствует о грамотно выстроенной системе закупок и высоком профессионализме работников компании. Напомним, с 2014 года АО «БЭСК» неоднократно признавалось победителем в различных номинациях: «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса», «За построение стабильной и прозрачной системы закупок», «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности», «Экономическая эффективность закупочных операций» и других.
В этом году на конкурс в 13 номинациях поступило более 170 заявок. Проекты оценивали более двухсот независимых экспертов-руководителей закупочных департаментов крупнейших российских предприятий и представители отраслевых ассоциаций. АО «БЭСК» вышло в финал наряду с 85 компаниями-конкурентами из всех отраслей экономики, включая энергетику.
Победа в номинации «За развитие эффективной партнерской экосистемы поставщиков» наглядно показывает, что в компании создали продуманную модель взаимодействия, где поставщик становится не исполнителем по заявке, а полноценным участником общей цепочки создания ценности. В такой экосистеме выигрывают обе стороны: заказчик получает предсказуемость сроков, стабильность качества и возможность планировать крупные проекты, а поставщик — понятные правила игры, долгосрочные планы закупок и поддержку в развитии своих компетенций.
Член Правления – директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Булат Гарипов отметил: «Для нас, как для крупного инфраструктурного предприятия, такая модель особенно важна. При эксплуатации электросетей критичны не только цена и сроки, но и точное соответствие материалов техническим требованиям, наличие резервов на случай аварий, а также квалификация персонала подрядных организаций. Эффективная экосистема позволяет заранее «прокачивать» поставщиков: обучать их внутренним стандартам компании, помогать внедрять системы контроля качества, совместно тестировать новые современные решения. Хочу поблагодарить свою команду. Все эти решения – результат нашей совместной работы, инициативы и профессионализма коллег» .
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