АО «БЭСК» вновь подтвердило свой профессионализм в сфере закупок

Член Правления – директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Булат Гарипов отметил: «Для нас, как для крупного инфраструктурного предприятия, такая модель особенно важна. При эксплуатации электросетей критичны не только цена и сроки, но и точное соответствие материалов техническим требованиям, наличие резервов на случай аварий, а также квалификация персонала подрядных организаций. Эффективная экосистема позволяет заранее «прокачивать» поставщиков: обучать их внутренним стандартам компании, помогать внедрять системы контроля качества, совместно тестировать новые современные решения. Хочу поблагодарить свою команду. Все эти решения – результат нашей совместной работы, инициативы и профессионализма коллег» .