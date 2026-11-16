Ростовская область заняла третье место по числу ДТП на железной дороге
Ростовская область разделила третье место с Ставропольским краем по числу дорожно-транспортных происшествий на объектах железнодорожной инфраструктуры за десять месяцев 2026 года. В каждом из регионов зарегистрировали по шесть ДТП, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Больше всего происшествий зафиксировано в Дагестане — десять. Второе место занял Краснодарский край с восемью ДТП. В Кабардино-Балкарии произошло три случая, в Чеченской Республике — два, в Адыгее и Калмыкии — по одному.
Всего на Северо-Кавказской магистрали за январь—октябрь произошло 37 ДТП. В них шесть человек погибли, 12 получили травмы. В Ростовской области один из шести случаев произошел вне железнодорожного переезда.
За этот период на магистрали выявили 730 нарушений ПДД при пересечении железнодорожной инфраструктуры. В отношении 65 водителей приняли административные меры, включая штрафы и лишение водительских прав.