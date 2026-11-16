Квартиру из дела Струкова и экс-главы челябинского СК продают за 16,9 млн рублей

В Челябинске на повторные торги со снижением цены до 16,9 млн руб. выставили национализированную квартиру экс-бенефициара ПАО «Южуралзолото» Константина Струкова, которую якобы по заниженной ставке снимал бывший глава регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин. Территориальное управление Росимущества пытается продать трехкомнатную квартиру площадью 121 кв. м на улице Энгельса, 49а (напротив Центрального стадиона) вместе с мебелью и бытовой техникой уже в третий раз. Предыдущие аукционы, где лот предлагался сначала за 18,8 млн, а в конце сентября за 17,84 млн руб., признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.