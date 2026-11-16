Квартиру из дела Струкова и экс-главы челябинского СК продают за 16,9 млн рублей
В Челябинске на повторные торги со снижением цены до 16,9 млн руб. выставили национализированную квартиру экс-бенефициара ПАО «Южуралзолото» Константина Струкова, которую якобы по заниженной ставке снимал бывший глава регионального управления Следственного комитета Алексей Колбасин. Территориальное управление Росимущества пытается продать трехкомнатную квартиру площадью 121 кв. м на улице Энгельса, 49а (напротив Центрального стадиона) вместе с мебелью и бытовой техникой уже в третий раз. Предыдущие аукционы, где лот предлагался сначала за 18,8 млн, а в конце сентября за 17,84 млн руб., признали несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.
Квартира ранее была оформлена на Елену Додик, которую Генеральная прокуратура РФ признала доверенным лицом бывшего владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова. Помещения получили широкую известность в ходе проверки СК России: выяснилось, что бывший руководитель регионального управления ведомства Алексей Колбасин арендовал элитное жилье у окружения бизнесмена за 10 тыс. руб. в месяц при рыночной ставке порядка 100 тыс. руб. На фоне начавшихся разбирательств господин Колбасин осенью 2025 года ушел в отставку.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», объект перешел государству в рамках деприватизации активов Константина Струкова. Надзорное ведомство доказало в суде, что бизнесмен, будучи вице-спикером законодательного собрания региона, нарушал антикоррупционные запреты и скрытно руководил предприятиями, оформляя имущество на близких. В доход РФ были обращены сама группа ЮГК, десять связанных структур и 48 объектов недвижимости. Процесс национализации сопровождался взысканием со Струкова 3,9 млрд руб. ущерба за экологическую катастрофу на Светлинском месторождении в апреле 2024 года, расследование которой изначально находилось в ведении областного управления СКР.