В Анапе план капремонта многоквартирных домов на 2026 год выполнен на 90%
В Анапе план строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2026 год выполнен на 90%. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в краткосрочный план на этот год включили 28 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 111 видов работ. Общий объем финансирования превышает 620 млн рублей.
Всего за время действия региональной программы на территории Краснодарского края капитально отремонтировали более 8 тыс. многоквартирных домов. В них обновили кровли и фасады, заменили инженерные коммуникации.
По объемам реализации программы регион занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое среди регионов России.
На следующий год в Анапе сформировали план капитального ремонта 57 многоквартирных домов. Предварительная стоимость работ превышает 1 млрд рублей.