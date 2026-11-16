НОВИКОМ собрал около 40 тысяч монет в ходе акции «Монетная неделя»

«Кроме своей основной цели — вернуть в обращение металлические деньги — «Монетная неделя» выполняет и другую важную функцию — учит подрастающее поколение основам финансовой грамотности. Дети любят копить монеты, но делают это скорее из спортивного интереса. Когда они видят, что горстка монет превращается в существенную сумму, то начинают понимать важность накоплений. Уверена, что в будущем они будут более осознанно использовать различные банковские продукты, чем их сверстники», — отметила управляющий банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.