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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ собрал около 40 тысяч монет в ходе акции «Монетная неделя»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) вернул в обращение 39 910 монет по итогам участия во всероссийской акции «Монетная неделя». Она прошла по всей стране с 26 октября по 6 ноября при поддержке Банка России.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В рамках акции в офисах НОВИКОМа в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону все желающие могли обменять металлические деньги на монеты большего номинала, бумажные банкноты или памятные монеты без комиссии. Сумму сданных средств можно было зачислить на свой счет в банке.
В офисах НОВИКОМа самой популярной для обмена стала монета номиналом 1 рубль — 10 068 штук. На втором месте оказались монеты достоинством 10 рублей. Их обменивали 9 874 раза. Двухрублевая монета заняла третье место по количеству — 4 273 штуки.
Участники «Монетной недели» выбирали обмен монет на бумажные банкноты и зачисление средств на банковскую карту в равной степени. Некоторые клиенты НОВИКОМа предпочитали комбинировать зачисление на карту и обмен на памятные монеты.
В Нижнем Новгороде клиентка обменяла 3 687 монет на сумму 24 020 рублей — это рекордный показатель за все время проведения акции в НОВИКОМе. В московском офисе клиент сдал в банк монеты на сумму 13 700 рублей.
«Кроме своей основной цели — вернуть в обращение металлические деньги — «Монетная неделя» выполняет и другую важную функцию — учит подрастающее поколение основам финансовой грамотности. Дети любят копить монеты, но делают это скорее из спортивного интереса. Когда они видят, что горстка монет превращается в существенную сумму, то начинают понимать важность накоплений. Уверена, что в будущем они будут более осознанно использовать различные банковские продукты, чем их сверстники», — отметила управляющий банка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.
«Монетная неделя» проводится с 2023 года. Ее организатором выступает Банк России. Цель акции — вернуть в денежный оборот монеты, которые долго лежат без использования. Присоединившись к акции в 2024 году, НОВИКОМ собрал более 92,8 тысячи монет различного номинала. Часть монет остается в кассах банка, остальные отправляются в расчетно-кассовые центры Банка России. Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит два раза в год — весной и осенью.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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