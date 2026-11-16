Движение по Малочаусовскому мосту закроют для очистки пространства под ним

На днях между мостовыми опорами в очередной раз образовался затор из наносного мусора. Течением прибило большое количество веток, сухих деревьев и бытовых отходов. На период закрытия моста общественный транспорт временно изменит маршруты. Движение автобусов будет осуществляться: со стороны микрорайона Глинки — в режиме «вертушки» автобусами №14 «Центральный рынок — станция Утяк» с интервалом движения 40–60 минут; со стороны центральной части города автобусами №14, №41, №328 — по улице Крупской до остановки «Сады „Энтузиаст“».