В двух районах Таганрога заменят изношенные водопроводы
В Таганроге планируют заменить участки водопроводных сетей, на которых регулярно происходят аварии и отключения воды. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по итогам планерного совещания.
По ее словам, один из проблемных участков — магистральный трубопровод диаметром 500 мм от переулка 8-го Нового до переулка 2-го Линейного. Из-за сверхнормативного износа на нем часто происходят аварии. МУП «Управление «Водоканал» подало заявку на включение объекта в первоочередной перечень программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Если заявку не одобрят, замену труб включат в производственную программу предприятия на 2029–2033 годы.
В микрорайоне Греческие Роты до конца 2026 года планируют заменить 300 м наиболее изношенного участка трубопровода диаметром 300 мм. Это должно снизить аварийность и стабилизировать водоснабжение. В следующем году модернизацию линии продолжат.
Кроме того, по поручению главы города до конца недели МКУ «Благоустройство» должно устранить глубокие ямы на улице Химической в районе торгового центра «Лента». Также поручено разобраться с отсутствием изоляции на трубах теплоснабжения у домов №116 на улице Воскова и №1/2 на улице Толбухина.