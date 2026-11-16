По ее словам, один из проблемных участков — магистральный трубопровод диаметром 500 мм от переулка 8-го Нового до переулка 2-го Линейного. Из-за сверхнормативного износа на нем часто происходят аварии. МУП «Управление «Водоканал» подало заявку на включение объекта в первоочередной перечень программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Если заявку не одобрят, замену труб включат в производственную программу предприятия на 2029–2033 годы.