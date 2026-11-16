Самарский бизнес по вечерам закупается на 35% активнее, чем по утрам
Офисы закупаются по понедельникам и накануне, кафе и рестораны — по четвергам и в тот же день
Самарские компании предпочитают откладывать крупные закупки на вечер. Средний чек заказов, оформленных с 18:00 до 22:00 (MSK+1), на 35% выше, чем у утренних. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Купер Бизнес» по итогам анализа корпоративных заказов в городе с 1 января по 18 октября 2026 года.
В вечерней корзине самарских компаний в среднем 13 позиций против 9,3 утром. При этом 87% заказов, оформленных в городе вечером, привозят уже на следующий день: сценарий закупки впрок выражен особенно заметно.
При этом основная закупочная активность в городе приходится на первую половину дня: с 6:00 до 10:00 бизнес оформляет 38% заказов, а пиковым часом становится 8 утра. Самым активным днем недели оказался четверг.
В целом по городу 30% заказов оформляются с доставкой на следующий день. По России этот показатель составляет 26%.
Офисы и заведения HoReCa (сферы гостеприимства и общепита) закупаются по-разному. У самарских офисов пик приходится на понедельник, у кафе и ресторанов — на четверг. HoReCa чаще решает текущие задачи: около 45% заказов оформляются с доставкой в тот же день. Офисы, напротив, действуют заранее: 38% их заказов рассчитаны на доставку на следующий день.