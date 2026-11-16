Самарский бизнес по вечерам закупается на 35% активнее, чем по утрам

Офисы и заведения HoReCa (сферы гостеприимства и общепита) закупаются по-разному. У самарских офисов пик приходится на понедельник, у кафе и ресторанов — на четверг. HoReCa чаще решает текущие задачи: около 45% заказов оформляются с доставкой в тот же день. Офисы, напротив, действуют заранее: 38% их заказов рассчитаны на доставку на следующий день.