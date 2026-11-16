Жалобы ставропольцев на страховщиков в 2026 году сократились втрое
В январе—сентябре Банк России получил от жителей Ставропольского края 2395 жалоб на финансовые организации — на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Резкое снижение обращений к страховщикам совпало с ростом жалоб на микрофинансовые организации (МФО): их стало в полтора раза больше. Эти данные приводит Отделение Ставрополь Южного главного управления Банка России.
Основное сокращение в страховом сегменте пришлось на ОСАГО. За девять месяцев жители края направили регулятору 120 претензий по обязательному автострахованию против 547 годом ранее. Люди реже жаловались на неверный коэффициент бонус-малус (КБМ), задержки выплат и нарушение сроков выдачи документов по страховому случаю. В целом обращений на страховщиков стало примерно втрое меньше.
Число претензий к МФО, напротив, выросло с 283 до 469. Чаще всего клиенты сообщали о навязывании дополнительных услуг, отказах вернуть за них деньги и непредоставлении кредитных каникул. При этом жалоб на порядок и сроки обслуживания стало меньше: за год их число упало с 29 до двух.
Отдельно выросли обращения, связанные с банкротством граждан: с одной до восьми. В Банке России связывают эту динамику с работой финансовых консультантов, которых называют «раздолжнителями» или «банкротчиками». Регулятор предупреждает, что некоторые из них берут деньги за заполнение документов, которые гражданин может бесплатно получить в интернете, а обещанный результат не обеспечивают. Банк России разрабатывает правила для таких консультантов, чтобы сделать их услуги прозрачнее.
«В сложной ситуации с долгами есть варианты реструктуризации задолженности, и кредиторы готовы их предлагать», — заявил управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов. Регулятор рекомендовал кредитным организациям активнее помогать заемщикам, столкнувшимся с трудностями при погашении долга.
Банки получили 1624 жалобы — на 6% меньше, чем годом ранее. Почти вдвое сократилось число претензий по автокредитам, но почти вдвое выросло число обращений из-за недостоверных сведений в кредитной истории. Жалоб на мошенничество стало меньше на 16%.
Регулятор принимает обращения на действия банков, МФО, страховщиков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов через интернет-приемную на сайте Банка России. Данные по региону и комментарий Георгия Тикунова опубликованы в сообщении Банка России — первоисточнике приведенных цифр. В общероссийской статистике регулятора за январь—сентябрь 2025 года также отмечено снижение жалоб на ОСАГО; подробности опубликованы в отчете Банка России о работе с обращениями.