Жалобы ставропольцев на страховщиков в 2026 году сократились втрое

Отдельно выросли обращения, связанные с банкротством граждан: с одной до восьми. В Банке России связывают эту динамику с работой финансовых консультантов, которых называют «раздолжнителями» или «банкротчиками». Регулятор предупреждает, что некоторые из них берут деньги за заполнение документов, которые гражданин может бесплатно получить в интернете, а обещанный результат не обеспечивают. Банк России разрабатывает правила для таких консультантов, чтобы сделать их услуги прозрачнее.