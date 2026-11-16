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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Курская область выходит на региональное партнерство с китайской провинцией Ляонин

С 2026 года город Шэньян стал побратимом Курска. Сейчас же прорабатывается вопрос заключения полноценного соглашения о партнерстве «уже не на уровне муниципалитетов, а на уровне регионов» между Курской областью и всей китайской провинцией Ляонин. Об этом губернатор Александр Хинштейн рассказал на еженедельном оперативном совещании в облправительстве 16 ноября.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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Соглашение о побратимстве между Курском и городом Шэньян в провинции Ляонин КНР было подписано в июне этого года. Оно было заключено на «горизонтальном» уровне, поэтому в Китай был направлен глава Курска. Инициатива этого, как и других соглашений о побратимстве, исходила со стороны Курской области.

«На следующий год нам надо подготовить и на должном уровне провести организацию бизнес-миссии для китайских партнеров, их предпринимателей и бизнеса. Они приедут в Курск, где мы должны будем им презентовать и показать то, что впоследствии станет серьезным поводом для совместной работы»,— сообщил глава региона.
Также, по словам господина Хинштейна, в рамках Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества 2027 года планируется провести неделю Курской области, где, в том числе, презентовать достижения и успехи региона не только в экономической сфере, но и в культурной, образовательной, спортивной, просветительской сферах. Одним из важных факторов для захода китайских инвесторов в регион Александр Хинштейн назвал режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который сейчас распространен на всю территорию Курской области.

  • Сегодня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по состоянию на 16 ноября у властей Курской области есть шесть заявок на включение в состав участников СЭЗ. Шесть инвестпроектов оцениваются в общую сумму 22,6 млрд руб. Они подразумевают создание 586 новых рабочих мест. По одному проекту уже постановление прошло согласование, и ожидается принятие постановления правительства в ближайший четверг.

Александр Хинштейн также отметил, что на российско-китайском форуме этого года, который проходил в Шэньяне с 8 по 10 ноября, для курских властей было крайне важно выстроить систему взаимодействия с этим одним из самых экономически и промышленно развитых районов Китая. В ходе поездки, в частности, был презентован инвестиционный потенциал.
«Вижу уже первые результаты нашей работы. Очень активную позицию занимают коллеги из МИДа России, конкретно из генерального консульства в провинции Ляонин, поэтому вместе с ними создаем, или, точнее, уже создали совместную рабочую группу, которая дальше будет заниматься на системной основе нашей работой. Поручение всем к этой работе самым активным образом подключиться как по линии экономической и торговой, так и по линии гуманитарно-образовательной. В том числе прорабатываем вопросы заключения соглашения между нашими вузами и организации процедуры выдачи совместных дипломов»,— заявил господин Хинштейн.

Авторы

  • Денис Данилов