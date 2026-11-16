Курская область выходит на региональное партнерство с китайской провинцией Ляонин

«Вижу уже первые результаты нашей работы. Очень активную позицию занимают коллеги из МИДа России, конкретно из генерального консульства в провинции Ляонин, поэтому вместе с ними создаем, или, точнее, уже создали совместную рабочую группу, которая дальше будет заниматься на системной основе нашей работой. Поручение всем к этой работе самым активным образом подключиться как по линии экономической и торговой, так и по линии гуманитарно-образовательной. В том числе прорабатываем вопросы заключения соглашения между нашими вузами и организации процедуры выдачи совместных дипломов»,— заявил господин Хинштейн.