Курская область выходит на региональное партнерство с китайской провинцией Ляонин
Соглашение о побратимстве между Курском и городом Шэньян в провинции Ляонин КНР было подписано в июне этого года. Оно было заключено на «горизонтальном» уровне, поэтому в Китай был направлен глава Курска. Инициатива этого, как и других соглашений о побратимстве, исходила со стороны Курской области.
Сегодня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по состоянию на 16 ноября у властей Курской области есть шесть заявок на включение в состав участников СЭЗ. Шесть инвестпроектов оцениваются в общую сумму 22,6 млрд руб. Они подразумевают создание 586 новых рабочих мест. По одному проекту уже постановление прошло согласование, и ожидается принятие постановления правительства в ближайший четверг.