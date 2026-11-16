Группа ММК получила две золотые и одну серебряную медали выставки «Металл-Экспо» за разработку инновационной металлопродукции

Новая продукция прошла комплекс испытаний, в результате которых усталостная прочность колес подтверждена с запасом более чем в 1,6 раза по числу циклов. Высокая ударная вязкость при –60°C позволяет применять колеса при освоении Арктики и Крайнего Севера, а повышенная коррозионная стойкость снижает потери металла при транспортировке, хранении и эксплуатации. В настоящее время выполняются поставки промышленных партий проката потребителям.