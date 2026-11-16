Курские власти будут проводить строительные торги с использованием ЭКГ-рейтинга

«Я смотрю, что у нас уже соседи эту работу начали. Вижу, неделю назад коллеги в Воронеже такое решение приняли. Мы были одними из самых активных сторонников изменения нормативной базы и принятия вот этой нормы, которая позволяет ЭКГ-рейтинг использовать для отбора поставщиков и контрагентов. Неоднократно эту тему поднимали, обращались мы и в правительство с этим вопросом. Ну вот, все решения, повторяю, состоялись. Теперь нам негоже нормы не использовать у себя»,— заявил губернатор Курской области.