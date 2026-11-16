Курские власти будут проводить строительные торги с использованием ЭКГ-рейтинга
ЭКГ-рейтинг — система оценки социальной ответственности бизнеса по трем критериям: экология, кадры, государство. Рейтинг формируется на основании открытой и закрытой статистики, он показывает прозрачность работы предприятия, участие его в других конкурсных процедурах и ряд других критериев. Внедрение ЭКГ-рейтинга призвано минимизировать риски за счет предварительной оценки надежности участников торгов.
Первый в России конкурс на выполнение подрядных работ с применением ЭКГ-рейтинга объявили в Воронежской области 5 октября. В начале ноября стало известно, что в регионе при проведении закупок на строительство и капитальный ремонт планируют учитывать ЭКГ-рейтинг участников в обязательном порядке.