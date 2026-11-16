Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Курские власти будут проводить строительные торги с использованием ЭКГ-рейтинга

Все конкурсные процедуры, в частности на заключение контрактов по производственно-строительным, реконструкционным и подобным работам, которые будут проводить курские власти, в обязательном порядке должны включать в себя одним из требований к потенциальному подрядчику «наличие соответствующего ЭКГ-рейтинга». Соответствующее поручение губернатор Александр Хинштейн дал на еженедельном совещании в облправительстве 16 ноября. Глава региона подчеркнул, что ужесточение требований к участникам торгов ранее обсуждалось неоднократно.

ЭКГ-рейтинг — система оценки социальной ответственности бизнеса по трем критериям: экология, кадры, государство. Рейтинг формируется на основании открытой и закрытой статистики, он показывает прозрачность работы предприятия, участие его в других конкурсных процедурах и ряд других критериев. Внедрение ЭКГ-рейтинга призвано минимизировать риски за счет предварительной оценки надежности участников торгов.

Господин Хинштейн напомнил, что постановление правительства РФ, которое определяет установление дополнительных требований к проведению конкурсов, ранее не предусматривало возможность включения ЭКГ-рейтинга в число критериев. Теперь же в постановление внесены соответствующие изменения. Федеральная норма, позволяющая учитывать ЭКГ-рейтинг при выборе подрядчиков на строительно-монтажные работы, вступила в силу с 1 октября 2026 года.
«Я смотрю, что у нас уже соседи эту работу начали. Вижу, неделю назад коллеги в Воронеже такое решение приняли. Мы были одними из самых активных сторонников изменения нормативной базы и принятия вот этой нормы, которая позволяет ЭКГ-рейтинг использовать для отбора поставщиков и контрагентов. Неоднократно эту тему поднимали, обращались мы и в правительство с этим вопросом. Ну вот, все решения, повторяю, состоялись. Теперь нам негоже нормы не использовать у себя»,— заявил губернатор Курской области.

Первый в России конкурс на выполнение подрядных работ с применением ЭКГ-рейтинга объявили в Воронежской области 5 октября. В начале ноября стало известно, что в регионе при проведении закупок на строительство и капитальный ремонт планируют учитывать ЭКГ-рейтинг участников в обязательном порядке.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Орловская область также стала одним из пилотных регионов по внедрению ЭКГ-рейтинга в число критериев отбора подрядчиков для исполнения государственных и муниципальных контрактов. Глава региона Андрей Клычков выразил недовольство существующей практикой госзакупок, отметив, что действующие механизмы не защищают от недобросовестных исполнителей. В качестве примера проблемных строек господин Клычков привел многопрофильный медицинский центр областной больницы, известный как «Титаник».

Авторы

  • Денис Данилов