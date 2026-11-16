Лихачев обозначил роль атомной энергетики в энергопереходе

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на «Мировых атомных днях» в Анталье назвал атомную генерацию ключевой для энергоперехода и выступил за равный доступ стран к ядерным технологиям. Свое видение он изложил 13 ноября на пленарном заседании «Атомная энергетика для людей и планеты».