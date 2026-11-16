Лихачев обозначил роль атомной энергетики в энергопереходе
Глава «Росатома» Алексей Лихачев на «Мировых атомных днях» в Анталье назвал атомную генерацию ключевой для энергоперехода и выступил за равный доступ стран к ядерным технологиям. Свое видение он изложил 13 ноября на пленарном заседании «Атомная энергетика для людей и планеты».
Лихачев назвал три вызова, которые, по его оценке, способна преодолеть атомная энергетика: изменение климата, энергопереход и геополитическую нестабильность. Он подчеркнул: Россия не прекращала строительство АЭС и развитие технологий. Это позволило «Росатому» сформировать собственное видение развития отрасли.
«Сегодня все больше стран делают атомную энергетику существенной частью своего энергобаланса. Экологичность атомной энергетики, ее ключевое значение для энергоперехода и обеспечение равного доступа к ядерным технологиям – это главный вектор текущей мировой энергетической повестки», – сказал Алексей Лихачев.
Другой вопрос выступления главы госкорпорации «Росатом» – эффективность использования ресурсов. План на середину века предусматривает работу в России тепловых и быстрых реакторов с замыканием ядерного топливного цикла. Российские атомщики уже создают реакторы IV поколения; по плану корпорации, переработка отработавшего топлива расширит ресурсную базу и сделает генерацию практически безотходной.
Форум прошел 12–13 ноября и дополнил климатическую повестку COP31. Также обсуждали лицензировании новых проектов, цифровизации атомпрома и малых модульных реакторах. В форуме участвовали 700 представителей 50 стран. В молодежной программе было 250 человек из 35 стран.