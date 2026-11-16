«Монокристалл» взыскивает с тайваньской компании $84,5 тыс
Арбитражный суд Ставропольского края оставил без движения исковое заявление белгородского завода сапфиров «Монокристалл» (головная компания АО «Монокристалл», Ставрополь) к тайваньской компании Monocrystal Co., Ltd. Суд предоставил российскому производителю время до 15 декабря 2026 года для устранения процессуальных нарушений.
Российский производитель сапфиров требует взыскать с тайваньского контрагента 84 475,23 долларов США задолженности, а также возместить расходы по уплате государственной пошлины в размере 230 тысяч рублей. Иск был подан 13 ноября 2026 года.
Суд установил, что истец нарушил требования статей 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. «Монокристалл» подал ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, однако не подтвердил его необходимыми документами.
Согласно определению суда, истец не предоставил: подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов; данные от кредитных организаций об отсутствии на счетах необходимых средств; сведения о ежемесячном обороте средств по счетам за три месяца, предшествующие подаче иска.
Отсутствие этих документов не позволило суду сделать вывод о невозможности уплаты пошлины в полном размере.
Это определение вынесено на фоне тяжелого финансового положения группы компаний. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», общая задолженность российского АО «Монокристалл» перед кредиторами достигла почти 15 млрд рублей.
Суд разъяснил, что в случае неустранения обстоятельств до 15 декабря 2026 года исковое заявление и приложенные к нему документы будут возвращены заявителю в порядке статьи 129 АПК РФ. Стоит отметить, что в октябре 2026 года предприятие уже столкнулось с крупным иском от министерства экономического развития Белгородской области на сумму 646,8 млн рублей.
Финансовый кризис обоих предприятий напрямую связан с тяжелыми повреждениями белгородской площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла о 30%, а в 2025 году показатель снизился до 25%. Прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.
Процедура наблюдения в отношении белгородского завода была введена в сентябре 2026 года по его же иску о самобанкротстве. Предприятие подало его в июле, заявив о задолженности перед кредиторами на 2,6 млрд руб.
В рамках банкротного дела свои требования уже заявили «Юникредит банк» на 993,2 млн руб. и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области на 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию производства синтетического сапфира. Задолженность на 779,9 млн руб. предъявило и банкротящееся ставропольское АО «Монокристалл», которое является единственным владельцем белгородского завода.