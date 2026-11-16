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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Губернатор Челябинской области назначил семь членов избиркома региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении семерых членов в новый состав региональной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского избиркома.
В избирком области в основном войдут депутаты от разных муниципалитетов. Челябинская городская дума предложила в качестве кандидатуры Ирину Волковинскую; собрание депутатов Троицкого округа — Евгения Горяева, Магнитогорска — Евгения Емельянова, Сосновского округа — Алексея Фартыгина. Также были одобрены кандидатуры, внесенные Центральной избирательной комиссией РФ и южноуральским избиркомом. Это Евгений Голицын и Наталия Гавриш. Седьмым членом регионального избиркома станет Виталий Шиков от «Единой России».