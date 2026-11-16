Губернатор Челябинской области назначил семь членов избиркома региона

В избирком области в основном войдут депутаты от разных муниципалитетов. Челябинская городская дума предложила в качестве кандидатуры Ирину Волковинскую; собрание депутатов Троицкого округа — Евгения Горяева, Магнитогорска — Евгения Емельянова, Сосновского округа — Алексея Фартыгина. Также были одобрены кандидатуры, внесенные Центральной избирательной комиссией РФ и южноуральским избиркомом. Это Евгений Голицын и Наталия Гавриш. Седьмым членом регионального избиркома станет Виталий Шиков от «Единой России».