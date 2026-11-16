Жителей Магнитогорска будут судить за организацию проституции

По данным следствия, в 2025–2026 годах подельники вовлекали местных жителей, в том числе подростков, в занятие проституцией. Организаторами ОПГ были супруги, их знакомые выполняли роли вербовщиков, водителей-охранников и операторов-продавцов. Кроме того, пара объединилась с 34-летней гражданкой, которая с 2018 года самостоятельно руководила аналогичной организацией. Та привлекла к противоправной деятельности свою 27-летнюю знакомую. Не менее 10 местных жительниц работали на подельников, включая двух девочек. Организатор группы изнасиловал одну из несовершеннолетних.