Жителей Магнитогорска будут судить за организацию проституции
В схеме участвовали семь человек
Следственный отдел по Правобережному району Магнитогорска СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении семи участников преступной группы в возрасте от 19 до 45 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, и ее организации, а также в изнасиловании (ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 241, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, в 2025–2026 годах подельники вовлекали местных жителей, в том числе подростков, в занятие проституцией. Организаторами ОПГ были супруги, их знакомые выполняли роли вербовщиков, водителей-охранников и операторов-продавцов. Кроме того, пара объединилась с 34-летней гражданкой, которая с 2018 года самостоятельно руководила аналогичной организацией. Та привлекла к противоправной деятельности свою 27-летнюю знакомую. Не менее 10 местных жительниц работали на подельников, включая двух девочек. Организатор группы изнасиловал одну из несовершеннолетних.
Фигурантов задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью отдела уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску во время операции. Уголовное преследование в отношении одной из организаторов преступной группы прекращено в связи с ее смертью.