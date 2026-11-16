Северный Кавказ возглавил рейтинг приверженности ЗОЖ

Отдельные показатели иллюстрируют разницу между регионами. В 2025 году систематически занимались физкультурой и спортом 63,8% жителей России — на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Ставропольский край вошёл в число лидеров по этому показателю: спортом регулярно занимались 68,8% жителей. По легальным продажам сигарет разрыв ещё заметнее: в расчёте на одного взрослого жителя за год в Дагестане продали 224 сигареты, в Чечне — 77, в Ингушетии — 46. Средний показатель по стране составил 1 404 сигареты. В то же время наибольшие продажи зафиксировали в Магаданской области — 2 973 сигареты на взрослого.