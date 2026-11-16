Северный Кавказ возглавил рейтинг приверженности ЗОЖ
Дагестан, Чечня и Ингушетия заняли первые три места в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В десятку лидеров также вошли Кабардино-Балкария и Ставропольский край. РИА Новости опубликовало исследование 16 ноября; Дагестан и Чечня удерживают первые две позиции десятый год подряд.
Дагестан набрал 88,9 балла из 100, Чечня — 86,6, Ингушетия — 85,6. Кабардино-Балкария получила 76,5 балла, Ставропольский край — 73. Для сравнения, Москва заняла шестое место с 71,6 балла, Санкт-Петербург — седьмое, набрав 70,4. Таким образом, все пять регионов СКФО оказались выше обеих столиц.
Авторы рейтинга связывают высокие позиции республик Северного Кавказа с низкими продажами табачной продукции и небольшим потреблением алкоголя, а также с высокой долей жителей, занимающихся физкультурой и спортом. Ещё один учитываемый фактор — доля работников, занятых на вредных или опасных производствах. Рейтинг не измеряет здоровье каждого жителя напрямую: он сводит девять статистических показателей, среди которых также заболеваемость алкоголизмом и наркоманией и преступления в состоянии опьянения. Данные предоставили Росстат, МВД, Минздрав, Минспорт и ННЦК.
Отдельные показатели иллюстрируют разницу между регионами. В 2025 году систематически занимались физкультурой и спортом 63,8% жителей России — на 2,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Ставропольский край вошёл в число лидеров по этому показателю: спортом регулярно занимались 68,8% жителей. По легальным продажам сигарет разрыв ещё заметнее: в расчёте на одного взрослого жителя за год в Дагестане продали 224 сигареты, в Чечне — 77, в Ингушетии — 46. Средний показатель по стране составил 1 404 сигареты. В то же время наибольшие продажи зафиксировали в Магаданской области — 2 973 сигареты на взрослого.
Среднее потребление алкоголя в России в 2025 году составило 9,9 литра чистого спирта на одного взрослого жителя. РИА Рейтинг отмечает, что при расчёте использовало региональные значения этого показателя наряду с данными о спорте, табаке, впервые выявленных диагнозах алкоголизма и наркомании, преступлениях в состоянии опьянения и условиях труда. Некоторые показатели усреднили за три года с весами, а затем перевели в баллы от 1 до 100. Итоговый балл каждого региона представляет собой среднее по всем показателям. По сравнению с прошлым годом методику расширили и усовершенствовали.
В нижнюю пятерку рейтинга вошли Хакасия, Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Забайкальский край. Забайкалье набрало 14,4 балла, ЕАО — 20,2, Магаданская область — 24,1. Северокавказские регионы, напротив, заняли первые пять строк таблицы.