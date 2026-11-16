Комнаты в Белгороде подорожали за год сильнее всего в Черноземье — на 20%
За год (с ноября 2025 года по ноябрь 2026-го) комнаты в Белгороде подорожали на 19,2%, достигнув средней стоимости 1,7 млн руб. за лот. Это следует из данных федерального портала «Мир квартир». Областной центр занял 28-ю строчку по уровню цен среди 70 крупных городов России и стал восьмым в стране по темпам их прироста, показав максимальное удорожание среди городов Черноземья.
Динамика цен на комнаты в областных центрах макрорегиона за год сложилась следующим образом:
Курск занял 25-е место в общероссийском списке: средняя стоимость комнаты достигла 1,71 млн руб. (+11,5%);
Белгород расположился на 28-й позиции со средней ценой 1,66 млн руб. (+19,2%);
Воронеж оказался на 40-й строчке: средний чек составил 1,3 млн руб. (+1%);
Липецк занял 56-е место с показателем 1 млн руб., став единственным городом из выборки, где цены за год не изменились;
Орел разместился на 64-й позиции со средней стоимостью 888,6 тыс. руб. и вошел в число 11 городов РФ со снижением цен (–4,9%).
Тамбов в исследование аналитиков не вошел.
В среднем по России отдельная комната оценивается в 1,6 млн руб. (+6,1% за год). Самое дорогое жилье такого типа зафиксировано в Москве (4,9 млн руб., +5,8%), Сочи (3,8 млн руб., +10,9%) и Санкт-Петербурге (3 млн руб., +14,4%). Самые бюджетные предложения отмечены в Нижнем Тагиле — 603,8 тыс. руб. (+5,2%).
В октябре в Белгороде снизились цены на рынке аренды жилья. Средняя ставка для однокомнатных квартир составила 22,5 тыс. руб. в месяц (–1,5%), для двухкомнатных — 29,4 тыс. руб. (–2,2%), а для трехкомнатных — 35,1 тыс. руб. (–0,3%).