Комнаты в Белгороде подорожали за год сильнее всего в Черноземье — на 20%

За год (с ноября 2025 года по ноябрь 2026-го) комнаты в Белгороде подорожали на 19,2%, достигнув средней стоимости 1,7 млн руб. за лот. Это следует из данных федерального портала «Мир квартир». Областной центр занял 28-ю строчку по уровню цен среди 70 крупных городов России и стал восьмым в стране по темпам их прироста, показав максимальное удорожание среди городов Черноземья.