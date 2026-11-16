Средняя стоимость комнаты в Махачкале приблизилась к 2 млн рублей

Исследование отражает цены предложений на сайте, а не стоимость уже заключенных сделок. Его цифры нельзя напрямую сравнивать со статистикой Росстата: служба рассчитывает средние цены квадратного метра квартир на первичном и вторичном рынках, а не отдельных комнат. По данным Росстата за IV квартал 2025 года, квадратный метр жилья в СКФО стоил в среднем 100,4 тыс. руб. на первичном рынке и 88,4 тыс. руб. на вторичном. В Дагестане показатели составили 118,6 тыс. и 101,3 тыс. руб. соответственно.