Средняя стоимость комнаты в Махачкале приблизилась к 2 млн рублей
Ставрополь прибавил меньше остальных городов СКФО
Комнаты в городах Северного Кавказа за год подорожали неодинаково: сильнее всего среди пяти городов округа в исследовании — в Грозном, тогда как Ставрополь прибавил меньше остальных. В Махачкале средняя цена комнаты достигла почти 2 млн руб., а во Владикавказе — 1,98 млн руб. Такие оценки приводит федеральный портал «Мир квартир» в исследовании предложения в 70 городах России.
По данным исследования, комната в Грозном стоила в среднем 1,75 млн руб., за год цена выросла на 9%. В Махачкале показатель составил 1,98 млн руб. (+5,7%), во Владикавказе — 1,975 млн руб. (+5,8%), в Ставрополе — 1,479 млн руб. (+4,4%). В выборку также вошёл Сочи, где комнаты оценили в 3,84 млн руб. (+10,9%); город не входит в СКФО, но часто попадает в сравнительные обзоры юга страны. Среди перечисленных городов только Ставрополь оказался ниже общероссийского прироста.
В среднем по 70 городам комнаты подорожали на 6,1%, до 1,586 млн руб. Цены выросли в 58 населенных пунктах, снизились в 11, ещё в одном остались прежними. Быстрее всего комнаты дорожали в Иванове (+30,7%), Тольятти (+26,9%) и Череповце (+24,4%). В Москве средняя цена лота достигла 4,93 млн руб. (+5,8%), в Санкт-Петербурге — 3,04 млн руб. (+14,4%). Число объявлений о продаже комнат в базе портала выросло за год на 7%, а средняя заявленная площадь составила 21 кв. м.
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко объяснил разницу между комнатами и квартирами ограниченной приватностью: жильцы делят кухню и санузел с соседями. По его оценке, комната стоит примерно на 60% дешевле малогабаритной квартиры-студии и на 78% дешевле средней полноразмерной квартиры. Но за год студии, согласно исследованию, прибавили 13%, обычные квартиры — 12%, то есть примерно вдвое больше комнат.
Исследование отражает цены предложений на сайте, а не стоимость уже заключенных сделок. Его цифры нельзя напрямую сравнивать со статистикой Росстата: служба рассчитывает средние цены квадратного метра квартир на первичном и вторичном рынках, а не отдельных комнат. По данным Росстата за IV квартал 2025 года, квадратный метр жилья в СКФО стоил в среднем 100,4 тыс. руб. на первичном рынке и 88,4 тыс. руб. на вторичном. В Дагестане показатели составили 118,6 тыс. и 101,3 тыс. руб. соответственно.