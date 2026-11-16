Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Андрей Ветров согласован на пост министра промышленности и торговли Курской области

Андрей Ветров

Андрей Ветров

страница Андрея Ветрова «Вконтакте»

Министерство промышленности и торговли РФ согласовало кандидатуру Андрея Ветрова, который исполнял обязанности руководителя Минпромторга Курской области. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил на еженедельном совещании облправительства 16 ноября.
«На текущей неделе, а может быть, даже уже и сегодня подпишу распоряжение о назначении Андрея Ветрова на эту должность в качестве полноценного руководителя. Таким образом, у нас с вами процесс формирования в этой части правительства будет полностью завершен»,— заявил господин Хинштейн.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», Андрей Ветров возглавил министерство в статусе исполняющего обязанности в начале 2025 года. В кресле он сменил Геннадия Бабаскина. Ранее господин Ветров занимал пост замминистра, а до этого возглавлял департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Курска.

Авторы

  • Денис Данилов