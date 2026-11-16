Андрей Ветров согласован на пост министра промышленности и торговли Курской области

«На текущей неделе, а может быть, даже уже и сегодня подпишу распоряжение о назначении Андрея Ветрова на эту должность в качестве полноценного руководителя. Таким образом, у нас с вами процесс формирования в этой части правительства будет полностью завершен»,— заявил господин Хинштейн.