В Новоселицком округе две газовые заправки оштрафовали за серьезные нарушения
Прокуратура Новоселицкого района Ставропольского края выявила нарушения промышленной безопасности на двух автомобильных газозаправочных станциях. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, их эксплуатировали два коммерсанта, а резервуары со сжиженным углеводородным газом работали без технического освидетельствования.
Прокурор района возбудил в отношении предпринимателей административные дела. По части 1 статьи 9.1 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, хозяйствующих субъектов оштрафовали в общей сложности на 400 тыс. рублей. В сообщении прокуратуры не уточняются размеры отдельных штрафов, даты проверки и привлечения к ответственности, названия станций и их владельцев.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Ведомство не сообщило, останавливали ли работу АГЗС до освидетельствования резервуаров, сколько ёмкостей проверили и какие именно меры приняли предприниматели. Также в публикации нет сведений об авариях или пострадавших.
Техническое освидетельствование проверяет состояние оборудования и его пригодность к дальнейшей эксплуатации. Для газовой заправки это часть требований к безопасной работе с резервуарами, в которых под давлением хранят сжиженный углеводородный газ. Федеральные правила безопасности АГЗС предусматривают, что резервуары можно вновь включать в работу после освидетельствования или ремонта в установленном порядке. Отсутствие такой проверки означает, что владелец не подтвердил безопасность оборудования предусмотренным способом.