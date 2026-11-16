В Новоселицком округе две газовые заправки оштрафовали за серьезные нарушения

Техническое освидетельствование проверяет состояние оборудования и его пригодность к дальнейшей эксплуатации. Для газовой заправки это часть требований к безопасной работе с резервуарами, в которых под давлением хранят сжиженный углеводородный газ. Федеральные правила безопасности АГЗС предусматривают, что резервуары можно вновь включать в работу после освидетельствования или ремонта в установленном порядке. Отсутствие такой проверки означает, что владелец не подтвердил безопасность оборудования предусмотренным способом.