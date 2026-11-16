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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске начали установку новогодней елки

В Ульяновске на Соборной площади начали устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщили глава города Александр Болдакин.
«Горзеленхоз» приступил к сборке и монтажу 20 метровой ели. Металлический каркас с искусственной хвоей выглядит, как настоящее дерево, внутри которого затем смонтируют и подключат кластерную иллюминацию, а снаружи его украсят сотни шаров.
Процесс монтажа всех конструкций займет несколько дней. Параллельно на улицах, в парках и скверах города продолжают ставить световые фигуры, также создающие новогоднее настроение.

Авторы

  • Андрей Сазонов