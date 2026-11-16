В Ульяновске начали установку новогодней елки

«Горзеленхоз» приступил к сборке и монтажу 20 метровой ели. Металлический каркас с искусственной хвоей выглядит, как настоящее дерево, внутри которого затем смонтируют и подключат кластерную иллюминацию, а снаружи его украсят сотни шаров.