В Ульяновске начали установку новогодней елки
В Ульяновске на Соборной площади начали устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщили глава города Александр Болдакин.
«Горзеленхоз» приступил к сборке и монтажу 20 метровой ели. Металлический каркас с искусственной хвоей выглядит, как настоящее дерево, внутри которого затем смонтируют и подключат кластерную иллюминацию, а снаружи его украсят сотни шаров.
Процесс монтажа всех конструкций займет несколько дней. Параллельно на улицах, в парках и скверах города продолжают ставить световые фигуры, также создающие новогоднее настроение.