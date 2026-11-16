Жители Воронежской области хуже всех в Черноземье вели ЗОЖ в 2025 году

Рейтинг построен на основе агрегирования показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, уровень потребления алкоголя и табачных изделий, заболеваемость с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания», число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Источниками данных выступили Росстат, МВД, Национальный научный центр компетенций, Министерство здравоохранения и Министерство спорта России. Сведения по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в отчете не представлены.