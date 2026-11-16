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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Жители Воронежской области хуже всех в Черноземье вели ЗОЖ в 2025 году

Воронежская область показала худший результат в Черноземье в общероссийском рейтинге приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2025 года. Набрав 56 баллов, регион занял 35-е место. Исследование подготовили аналитики РИА «Рейтинг». Все остальные регионы Черноземья вошли в топ-30.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Они распределились следующим образом:

  • Орловская область заняла 12-е место в стране (66,5 балла);

  • Тамбовская область расположилась на 14-й строчке (64,8 балла);

  • Липецкая область заняла 19-е место (61,1 балла);

  • Белгородская область разделила 22-ю позицию с Калужской (по 59,4 балла);

  • Курская область оказалась на 27-м месте (58,1 балла).

Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан (88,9 балла), Чеченская Республика (86,6) и Республика Ингушетия (85,6). В конце списка расположились Магаданская область (24,1 балла, 83-е место), Еврейская автономная область (20,2 балла, 84-е место) и Забайкальский край (14,4 балла, 85-е место).

Рейтинг построен на основе агрегирования показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, уровень потребления алкоголя и табачных изделий, заболеваемость с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания», число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Источниками данных выступили Росстат, МВД, Национальный научный центр компетенций, Министерство здравоохранения и Министерство спорта России. Сведения по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в отчете не представлены.

На прошлой неделе стало известно, что Воронежская область заняла 46-е место в общероссийском рейтинге по уровню и дифференциации зарплат. Ежемесячный доход свыше 200 тыс. руб. в регионе получают 2,5% работающих, тогда как заработок ниже 45 тыс. руб. имеют 30,2% занятых. Для половины работающего населения типичный диапазон оплаты труда составляет от 42 тыс. до 84 тыс. руб. Все остальные регионы Черноземья расположились во второй половине рейтинга.

Авторы

  • Кабира Гасанова