Жители Воронежской области хуже всех в Черноземье вели ЗОЖ в 2025 году
Орловская область заняла 12-е место в стране (66,5 балла);
Тамбовская область расположилась на 14-й строчке (64,8 балла);
Липецкая область заняла 19-е место (61,1 балла);
Белгородская область разделила 22-ю позицию с Калужской (по 59,4 балла);
Курская область оказалась на 27-м месте (58,1 балла).
Рейтинг построен на основе агрегирования показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учитывались доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, уровень потребления алкоголя и табачных изделий, заболеваемость с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания», число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Источниками данных выступили Росстат, МВД, Национальный научный центр компетенций, Министерство здравоохранения и Министерство спорта России. Сведения по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в отчете не представлены.