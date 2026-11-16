Житель Анапы получил 14 лет колонии за обман родственников участника СВО
В Анапе двух местных жителей приговорили к длительным срокам лишения свободы за мошенничество в отношении семьи военнослужащего и незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Один из осужденных проведет в колонии строгого режима 14 лет, второй — восемь с половиной лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как установил суд, один из фигурантов предложил родственникам военнослужащего, находившегося на передовой, за вознаграждение организовать его перевод в тыловое подразделение и обеспечить более безопасные условия службы. За обещанную помощь семья передала ему свыше 4 млн руб. Однако, как следует из материалов дела, выполнять обещанное он не собирался.
Помимо мошенничества, осужденный незаконно привез из Донецкой Народной Республики в Анапу 30 патронов и ручные осколочные гранаты. Боеприпасы и взрывные устройства он хранил дома и в гараже до изъятия правоохранителями. Часть арсенала на временное хранение передали второму фигуранту.
Суд назначил первому осужденному 14 лет колонии строгого режима и штраф 500 тыс. руб., его сообщнику — восемь с половиной лет лишения свободы и штраф 300 тыс. руб. Автомобиль Mercedes-Benz ML 350, принадлежавший второму фигуранту и использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.