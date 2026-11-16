Житель Анапы получил 14 лет колонии за обман родственников участника СВО

В Анапе двух местных жителей приговорили к длительным срокам лишения свободы за мошенничество в отношении семьи военнослужащего и незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Один из осужденных проведет в колонии строгого режима 14 лет, второй — восемь с половиной лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.