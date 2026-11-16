Астраханский сельсовет получит 20 млн за проект о межнациональных отношениях
Подростковый контент победил во всероссийском конкурсе
Большемогойский сельсовет Володарского района Астраханской области получит денежную премию от правительства РФ. Проект муниципалитета в номинации, касающейся гармонизации межнациональных отношений, победил во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Астраханский муниципалитет занял первое место с медиапроектом «КраеВИДение». Суть проекта в изучении подростками разных национальностей культурного многообразия района. Они снимают видеоконтент о выдающихся земляках, уникальных достопримечательностях и знаковых событиях из истории сельсовета. Из библиотечной инициативы медиапроект вырос до районной сети молодежных медиастудий. Большемогойский сельсовет получит от правительства РФ премию в 20 млн руб.
Призовой фонд всероссийского конкурса составляет 1 млрд руб. Всего денежными призами и дипломами отметят 49 муниципальных образований из 33 регионов РФ. «Важно, чтобы подобные мероприятия служили стимулом и для руководства, и для граждан принимать активное участие в жизни своих муниципалитетов, используя успешный опыт коллег из других регионов, находить более эффективные решения насущных вопросов», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Большемогойский сельсовет — муниципальное образование в составе Володарского района Астраханской области. Административный центр — село Большой Могой. Площадь сельсовета составляет около 100 кв. км, численность населения — порядка двух тыс. человек. В состав муниципалитета входят несколько населенных пунктов, включая села Большой Могой, Малый Могой и другие. Основные направления экономики — сельское хозяйство, рыболовство и переработка сельхозпродукции.