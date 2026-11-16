Астраханский сельсовет получит 20 млн за проект о межнациональных отношениях

Призовой фонд всероссийского конкурса составляет 1 млрд руб. Всего денежными призами и дипломами отметят 49 муниципальных образований из 33 регионов РФ. «Важно, чтобы подобные мероприятия служили стимулом и для руководства, и для граждан принимать активное участие в жизни своих муниципалитетов, используя успешный опыт коллег из других регионов, находить более эффективные решения насущных вопросов», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.