Челябинского омбудсмена Евгению Майорову наградили за заслуги перед областью

Согласно документу №467 от 13 ноября 2026 года, региональная награда присуждена омбудсмену на основании закона «О наградах Челябинской области» за вклад в защиту прав и законных интересов детей, а также за многолетний добросовестный труд. Евгения Майорова занимает пост уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области с декабря 2019 года.