Жители Ставрополья в октябре получили кредиток на 2,3 млрд рублей
В октябре банки открыли жителям Ставропольского края 22,27 тыс. кредитных карт с совокупным лимитом 2,32 млрд руб. Средний лимит составил 104 тыс. руб. — на 4 тыс. руб. меньше, чем месяцем ранее. При этом число новых договоров немного выросло: в сентябре жители края оформили 22,17 тыс. карт на 2,38 млрд руб., со средним лимитом 108 тыс. руб., следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), имеющихся в распоряжении «Ъ-Кавказ».
В целом по России банки открыли в октябре 1,49 млн договоров на кредитные карты — столько же, сколько в сентябре, и на 10% больше, чем год назад. Общий лимит по новым картам составил 162,58 млрд руб., снизившись за месяц на 2%. Средний лимит упал с 111 тыс. до 109 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,8%.
В других регионах Северного Кавказа выдачи распределились заметно скромнее. В Дагестане банки оформили 9,16 тыс. карт на 770 млн руб. со средним лимитом 84 тыс. руб. В Северной Осетии — 5,27 тыс. карт на 590 млн руб. и со средним лимитом 112 тыс. руб. В Карачаево-Черкесии выдали 4,40 тыс. карт на 480 млн руб., в Кабардино-Балкарии — 4,31 тыс. на 450 млн руб.; средний лимит в обеих республиках составил 109 тыс. руб. В Чечне банки открыли 3,72 тыс. карт на 360 млн руб., средний лимит — 96 тыс. руб.
За десять месяцев 2026 года российские банки выдали 13,41 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,53 трлн руб. К аналогичному периоду прошлого года число выдач выросло на 11%, объем лимитов — на 7%. Однако рынок остается значительно ниже уровня 2024 года: за январь—октябрь число выдач сократилось на 41%, а объем лимитов — на 39%.
Директор по риск-методологии и аналитике ОКБ Николай Филиппов объяснил снижение среднего лимита переоценкой долговой нагрузки клиентов при перевыпуске карт и стремлением банков устанавливать лимиты с учетом фактической потребности заемщиков. По оценке бюро, выдачи третий месяц держатся около 1,5 млн карт — примерно на 10% выше весенне-летнего уровня. Банк России сохраняет макропруденциальные ограничения, и ОКБ не ожидает их существенного смягчения в первой половине 2027 года.