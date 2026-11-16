Жители Ставрополья в октябре получили кредиток на 2,3 млрд рублей

В целом по России банки открыли в октябре 1,49 млн договоров на кредитные карты — столько же, сколько в сентябре, и на 10% больше, чем год назад. Общий лимит по новым картам составил 162,58 млрд руб., снизившись за месяц на 2%. Средний лимит упал с 111 тыс. до 109 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,8%.