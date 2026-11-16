На Ставрополье число преступлений с участием мигрантов снизилось на 2,5%

В Ставропольском крае в 2026 году иностранные граждане совершили 235 преступлений. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из региона выдворили 575 иностранцев. Такие данные были приведены на заседании краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.