На Ставрополье число преступлений с участием мигрантов снизилось на 2,5%
В Ставропольском крае в 2026 году иностранные граждане совершили 235 преступлений. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из региона выдворили 575 иностранцев. Такие данные были приведены на заседании краевой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.
Участники заседания также обсудили профилактику рецидивной преступности. По представленным данным, число преступлений, совершенных лицами, ранее имевшими конфликт с законом, в 2026 году сократилось на 4,4%.
К труду привлекли 2,14 тыс. осужденных. Для учреждений уголовно-исполнительной системы органы власти и местного самоуправления разместили 339 государственных и муниципальных заказов на общую сумму 131,1 млн руб.
Заседание прошло под руководством заместителя председателя комиссии, начальника управления по региональной безопасности края Александра Литвинова. По его итогам участники выработали дополнительные меры по профилактике правонарушений и утвердили план работы комиссии на 2027 год.