Юноша из Самары под влиянием мошенников совершил кражу в Оренбурге

В ходе допроса задержанный признал, что действовал по аналогичной схеме. Ему также позвонили и сообщили о подозрении в финансировании ВСУ, требуя выполнить их указания для избежания ответственности. Прибыв в Оренбург, он забрал ключи у потерпевшей, совершил хищение и реализовал золотые монеты в банке, получив 200 тыс. руб. Эти средства он перевёл на счета организаторов, а похищенные 30 тыс. руб. потратил на такси до места жительства.