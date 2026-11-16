Юноша из Самары под влиянием мошенников совершил кражу в Оренбурге
В Оренбурге правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя Самары, который по указанию мошенников похитил имущество из квартиры местного жителя. Подозреваемый проник в жилище, используя ключи, полученные от несовершеннолетней дочери потерпевшего, и вынес из сейфа наличные деньги, золотые монеты, документы и автомобильные ключи.
По данным УМВД России по Оренбургской области, схема преступления строилась на психологическом давлении. Злоумышленники позвонили девушке и сообщили, что от ее имени пытаются перевести средства на счета ВСУ. Чтобы избежать уголовного преследования, ей посоветовали передать ключи от квартиры и сейфа якобы сотрудникам ФСБ для проведения обыска. Поверив в это, она передала ключи незнакомому молодому человеку, который впоследствии совершил кражу.
В ходе допроса задержанный признал, что действовал по аналогичной схеме. Ему также позвонили и сообщили о подозрении в финансировании ВСУ, требуя выполнить их указания для избежания ответственности. Прибыв в Оренбург, он забрал ключи у потерпевшей, совершил хищение и реализовал золотые монеты в банке, получив 200 тыс. руб. Эти средства он перевёл на счета организаторов, а похищенные 30 тыс. руб. потратил на такси до места жительства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Изъяты похищенные документы и ключи от автомобиля. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.