Сочи вошел в топ-3 направлений для путешествий в одиночку в ноябре

В первую десятку популярных направлений для одиночного отдыха также вошли Казань (3 825 руб. за ночь, три ночи), Калининград (2 543 руб., четыре ночи), Геленджик (2 310 руб., три ночи), Кисловодск (2 777 руб., десять ночей), Ялта (4 018 руб., семь ночей) и Анапа (2 315 руб., семь ночей). Санкт-Петербург занимает первое место со средней стоимостью ночи 2 504 руб. и продолжительностью поездки четыре ночи.