Сочи вошел в топ-3 направлений для путешествий в одиночку в ноябре
Сочи занял третье место среди российских направлений для путешествий в одиночку в ноябре 2026 года. На город приходится 7% таких бронирований. Выше в рейтинге оказались Санкт-Петербург с долей 18% и Москва — 17%. Такие данные приводит сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
Средняя стоимость ночи проживания для туристов-одиночек в Сочи составляет 2 277 руб., средняя продолжительность поездки — пять ночей. По этому показателю город оказался доступнее Москвы, где ночь обходится в 3 936 руб., и Краснодара с тарифом 3 509 руб.
В первую десятку популярных направлений для одиночного отдыха также вошли Казань (3 825 руб. за ночь, три ночи), Калининград (2 543 руб., четыре ночи), Геленджик (2 310 руб., три ночи), Кисловодск (2 777 руб., десять ночей), Ялта (4 018 руб., семь ночей) и Анапа (2 315 руб., семь ночей). Санкт-Петербург занимает первое место со средней стоимостью ночи 2 504 руб. и продолжительностью поездки четыре ночи.
По данным сервиса, средняя стоимость ночи проживания при одиночных поездках в ноябре выросла на 16% по сравнению с ноябрем прошлого года.