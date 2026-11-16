Утром 16 ноября в Анапе работают 28 АЗС
По состоянию на 09:30 мск 16 ноября на территории Анапы топливо доступно на 28 заправках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-92 и АИ-95 есть на всех работающих автозаправочных станциях, АИ-100 доступен только на двух АЗС, дизельное топливо можно купить на всех заправках. Отмечается, что на четырех станциях действуют ограничения по отпуску топлива в баки — АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 л на четырех АЗС, дизельное топливо — по 50 л на четырех станциях.
Жителей и гостей Анапы просят не закупать топливо впрок. Отмечается, что это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС.