Утром 16 ноября в Анапе работают 28 АЗС

АИ-92 и АИ-95 есть на всех работающих автозаправочных станциях, АИ-100 доступен только на двух АЗС, дизельное топливо можно купить на всех заправках. Отмечается, что на четырех станциях действуют ограничения по отпуску топлива в баки — АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 л на четырех АЗС, дизельное топливо — по 50 л на четырех станциях.