Ева Старостина из Самарской области выиграла бронзу первенства мира по прыжкам на батуте в Китае
Спортсменка из Самарской области Ева Старостина стала бронзовым призером первенства мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
Соревнования первенства мира и юниорского чемпионата мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе завершились в Китае в Нанкине.
Ева Старостина завоевала бронзовую медаль среди юниорок 15-16 лет в индивидуальных прыжках на батуте. Спортсменка является воспитанницей тольяттинской МБУ СШОР №7 имени Виталия Гройсмана и тренера Елены Дорофеевой и представляет сборную России.