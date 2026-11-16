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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Волга

Ева Старостина из Самарской области выиграла бронзу первенства мира по прыжкам на батуте в Китае

Спортсменка из Самарской области Ева Старостина стала бронзовым призером первенства мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
Соревнования первенства мира и юниорского чемпионата мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе завершились в Китае в Нанкине.
Ева Старостина завоевала бронзовую медаль среди юниорок 15-16 лет в индивидуальных прыжках на батуте. Спортсменка является воспитанницей тольяттинской МБУ СШОР №7 имени Виталия Гройсмана и тренера Елены Дорофеевой и представляет сборную России.

Авторы

  • Руфия Кутляева