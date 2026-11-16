В октябре на Кубани выдали более 66 тысяч кредитных карт на 6,82 млрд рублей

В целом по России в октябре банки заключили 1,49 млн договоров на кредитные карты — столько же, сколько месяцем ранее, но на 10% больше, чем в октябре 2025 года. Общий лимит по ним составил 162,58 млрд руб., снизившись за месяц на 2%, но увеличившись за год на 20%. Средний лимит сократился с 111 тыс. до 109 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,8%.