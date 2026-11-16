В октябре на Кубани выдали более 66 тысяч кредитных карт на 6,82 млрд рублей
Краснодарский край в октябре занял четвертое место среди регионов России по объему лимитов выданных кредитных карт. Банки оформили жителям региона 66,07 тыс. договоров на общую сумму 6,82 млрд руб. Средний лимит составил 103 тыс. руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
По сравнению с сентябрем количество выданных в крае карт увеличилось на 1%, при этом совокупный объем лимитов сократился на 4%, а средний лимит — на 5%. Выше Кубани в рейтинге оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В столице банки открыли 114,89 тыс. карт с общим лимитом 16,16 млрд руб., в Подмосковье — 92,12 тыс. на 11,42 млрд руб., в Петербурге — 61,03 тыс. на 7,76 млрд руб.
В целом по России в октябре банки заключили 1,49 млн договоров на кредитные карты — столько же, сколько месяцем ранее, но на 10% больше, чем в октябре 2025 года. Общий лимит по ним составил 162,58 млрд руб., снизившись за месяц на 2%, но увеличившись за год на 20%. Средний лимит сократился с 111 тыс. до 109 тыс. руб. Полная стоимость кредита по картам достигла 51,8%.
За январь—октябрь 2026 года российские банки выдали 13,41 млн кредитных карт с совокупным лимитом 1,53 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 11%, объем лимитов — на 7%. При этом относительно десяти месяцев 2024 года показатели сократились на 41% и 39% соответственно.
По числу новых кредитных карт на 100 жителей за десять месяцев лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ — 11 карт. По 10 карт на 100 жителей пришлось на ряд регионов, включая Краснодарский край, Санкт-Петербург, республики Коми, Карелия и Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую, Мурманскую, Омскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Челябинскую, Свердловскую и Кемеровскую области, а также Пермский край.