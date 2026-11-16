В Крыму введены временные ограничения электроснабжения
В Республике Крым введены ограничения подаваемой мощности, из-за чего в населенных пунктах полуострова временно отключают электричество. Об этом сообщает оперативный штаб Крыма.
Ограничения введены по команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы. Ориентировочная продолжительность отключений составляет от трех до шести часов.
Отмечается, что в случае продления сроков отключения электроснабжения информацию сообщат дополнительно. Граждан просят сохранять спокойствие и следить за обновлением информации.